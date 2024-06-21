Рахиля хочет приобрести другой польский клуб

Объявлен клуб, желающий купить игрока сборной Азербайджана Рахиля Мамедова.

İdman.biz сообщает, что защитник, защищающий честь ЛКС в Польше, в центре внимания другого клуба этой страны.

«Ракув» планирует усилить свою команду накануне нового сезона. Марек Папшун, выигравший с этим клубом чемпионат, вернулся на пост главного тренера и приступил к реформированию состава.

Уже достигнув предварительной договоренности с Кеем Теджаном, «Ракув» хочет подписать Рахиля Мамедова и Бартоша Шелигана. Эти игроки не участвовали в последней тренировке ЛКС и, как ожидается, они покинут команду.

Отметим, что Мамедов перешёл из «Карабаха» в ЛКС в начале 2024 года.

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