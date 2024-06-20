Новый полузащитник в "Араз-Нахчыване"

«Араз-Нахчыван» оформил свой очередной трансфер.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Представитель Нахчывана подписал контракт с Тураном Велизаде. Полузащитник будет в составе команды «красно-белых» в ближайший 1 год.

23-летний футболист выступал за «Нефтчи», «Шамахы» и «Туран Товуз». За свою карьеру он также выступал за сборные Азербайджана U19 и U21.

Отметим, что «Араз-Нахчыван» ранее подписал контракты с Кристианом Аврамом, Вадимом Абдуллаевым, Нуно Родригесом, Игорем Рибейро, Мичо Кузмановичем, Вандерсоном Мело, Эльчином Мустафаевым, Рамином Насирли, Тарланом Ахмедли, Урфаном Аббасовым, Омаром Булудовым и Ульву Искендеровым.

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