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"Не имеет значения, кто является соперником "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июня 2024 17:15
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"Не имеет значения, кто является соперником "Карабаха"

"Если посмотреть на рейтинг, "Карабах" выше и мальтийского, и гибралтарского клубов".

Об этом İdman.biz заявил бывший игрок сборной Азербайджана Саша Юнисоглу.

Он оценил жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов, согласно которой соперником "Карабаха" станет победитель пары "Хамрун" (Мальта) - "Линкольн" (Гибралтар). По мнению Юнисоглу, тот факт, что "Карабах" на 25 очков опередил вторую "Зиру" в Премьер-лиге, свидетельствует о силе команды:

"В прошлом сезоне чемпион Азербайджана не смог пройти только "Байер" в Лиге Европы. Я думаю, что не имеет значения, кто является соперником «Карабаха» в этой паре. На мой взгляд, команда Гурбана Гурбанова сильнее обеих команд и легко пройдет в следующий раунд.

Отметим, что первые матчи II квалификационного раунда пройдут 23-24 июля, а ответные - 30-31 июля.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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