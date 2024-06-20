"Если посмотреть на рейтинг, "Карабах" выше и мальтийского, и гибралтарского клубов".

Об этом İdman.biz заявил бывший игрок сборной Азербайджана Саша Юнисоглу.

Он оценил жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов, согласно которой соперником "Карабаха" станет победитель пары "Хамрун" (Мальта) - "Линкольн" (Гибралтар). По мнению Юнисоглу, тот факт, что "Карабах" на 25 очков опередил вторую "Зиру" в Премьер-лиге, свидетельствует о силе команды:

"В прошлом сезоне чемпион Азербайджана не смог пройти только "Байер" в Лиге Европы. Я думаю, что не имеет значения, кто является соперником «Карабаха» в этой паре. На мой взгляд, команда Гурбана Гурбанова сильнее обеих команд и легко пройдет в следующий раунд.

Отметим, что первые матчи II квалификационного раунда пройдут 23-24 июля, а ответные - 30-31 июля.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz