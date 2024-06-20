"Араз-Нахчыван" отправится в Эрзурум

Объявлен летний тренировочный план «Араз-Нахчывана».

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Члены комады пройдут медицинское обследование с 25 по 27 июня. Первая тренировка нового сезона начнется 28 июня.

«Красно-белые», которые будут тренироваться в Баку до 8 июля, сыграют в товарищеском матче. Место игры и соперник пока не определены.

После однодневного отдыха - 10 июля команда отправится в Турцию. Сбор в Эрзуруме продлится до 25 июля.

В течение двухнедельной подготовки «Араз-Нахчыван» проведет 3 товарищеских матча (14, 19 и 24 июля).

Команда, которая возобновит тренировки в Баку с 27 июля, будет готовиться к первому матчу сезона.

Отметим, что сезон 2023/24 Премьер-лиги «Араз-Нахчыван» завершил на 8-м месте.

İdman.biz