Объявлено количество зрителей в чемпионате Азербайджана

Определилось количество зрителей во II лиге чемпионата Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что игра с наибольшим количеством зрителей во II лиге была в первом туре.
На матче «Шеки Сити» - «Динамо» присутствовало 1100 зрителей. На матче «Лерик» - «Гусар» было зарегистрировано 900 зрителей, в игре «Джабраил» - «Физули» - 800.
6 из 182 игр II лиги завершились техническим результатом. Другие 176 матчей посмотрели 24 092 зрителя. Представитель Шеки является лидером по среднему количеству зрителей на домашних матчах. «Агдаш» - второй по этому показателю. Первую тройку замкнул «Шамкир».
|
1
|
Шеки Сити
|
13
|
5950
|
458
|
2
|
Агдаш
|
12
|
2780
|
232
|
3
|
Шамкир
|
12
|
2182
|
182
|
4
|
Кюрмюк Гах
|
13
|
2260
|
174
|
5
|
Лерик
|
13
|
2100
|
162
|
6
|
Кюр-Араз
|
13
|
1945
|
150
|
7
|
Гёйгёль
|
11
|
1345
|
122
|
8
|
Джабраил
|
13
|
1465
|
113
|
9
|
Шафа
|
13
|
995
|
77
|
10
|
Динамо
|
12
|
820
|
68
|
11
|
Баку Спортинг
|
13
|
810
|
62
|
12
|
Физули
|
13
|
670
|
52
|
13
|
Шахдаг Гусар
|
12
|
405
|
34
|
14
|
Гусар
|
13
|
365
|
28
|
Всего
|
176
|
24092
|
137
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