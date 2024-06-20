Объявлено количество зрителей в чемпионате Азербайджана

Определилось количество зрителей во II лиге чемпионата Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что игра с наибольшим количеством зрителей во II лиге была в первом туре.

На матче «Шеки Сити» - «Динамо» присутствовало 1100 зрителей. На матче «Лерик» - «Гусар» было зарегистрировано 900 зрителей, в игре «Джабраил» - «Физули» - 800.

6 из 182 игр II лиги завершились техническим результатом. Другие 176 матчей посмотрели 24 092 зрителя. Представитель Шеки является лидером по среднему количеству зрителей на домашних матчах. «Агдаш» - второй по этому показателю. Первую тройку замкнул «Шамкир».

1 Шеки Сити 13 5950 458 2 Агдаш 12 2780 232 3 Шамкир 12 2182 182 4 Кюрмюк Гах 13 2260 174 5 Лерик 13 2100 162 6 Кюр-Араз 13 1945 150 7 Гёйгёль 11 1345 122 8 Джабраил 13 1465 113 9 Шафа 13 995 77 10 Динамо 12 820 68 11 Баку Спортинг 13 810 62 12 Физули 13 670 52 13 Шахдаг Гусар 12 405 34 14 Гусар 13 365 28 Всего 176 24092 137

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