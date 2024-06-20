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Объявлено количество зрителей в чемпионате Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июня 2024 10:55
8
Объявлено количество зрителей в чемпионате Азербайджана

Определилось количество зрителей во II лиге чемпионата Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что игра с наибольшим количеством зрителей во II лиге была в первом туре.

На матче «Шеки Сити» - «Динамо» присутствовало 1100 зрителей. На матче «Лерик» - «Гусар» было зарегистрировано 900 зрителей, в игре «Джабраил» - «Физули» - 800.

6 из 182 игр II лиги завершились техническим результатом. Другие 176 матчей посмотрели 24 092 зрителя. Представитель Шеки является лидером по среднему количеству зрителей на домашних матчах. «Агдаш» - второй по этому показателю. Первую тройку замкнул «Шамкир».

1

Шеки Сити

13

5950

458

2

Агдаш

12

2780

232

3

Шамкир

12

2182

182

4

Кюрмюк Гах

13

2260

174

5

Лерик

13

2100

162

6

Кюр-Араз

13

1945

150

7

Гёйгёль

11

1345

122

8

Джабраил

13

1465

113

9

Шафа

13

995

77

10

Динамо

12

820

68

11

Баку Спортинг

13

810

62

12

Физули

13

670

52

13

Шахдаг Гусар

12

405

34

14

Гусар

13

365

28

Всего

176

24092

137

İdman.biz

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