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"Сабаху" по силам пройти "Маккаби"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июня 2024 09:21
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"Сабаху" по силам пройти "Маккаби"

«Основная команда Израиля - тель-авивский «Маккаби». Я думаю, что «Сабаху» по силам пройти этого соперника».

Об этом İdman.biz заявил ветеран футбола Тебриз Гасанов.

Он оценил жеребьевку II квалификационного раунда Лиги Конференций. Он заявил, что «Сабах» способен обыграть «Маккаби» (Хайфа, Израиль):

«Я не говорю, что это будет легко. Потому что израильский футбол переживает свои лучшие времена. Несмотря на это, «Сабах» - более сильная сторона».

Гасанов также напомнил о победе над этим клубом в составе «Карабаха»:

«В 1999 году мы победили хайфский "Маккаби" и впервые прошли в следующий этап. Я верю, что «Сабах» тоже сможет это сделать».

Отметим, что II квалификационный раунд пройдет 25 июля и 1 августа.

Эмин Ага

İdman.biz

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