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Защитник "Фехервара": "Недооценивать "Сумгаит" было бы большой ошибкой"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2024 19:11
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Защитник "Фехервара": "Недооценивать "Сумгаит" было бы большой ошибкой"

«Один раз в жизни я был в Азербайджане. В 2018 году мы сыграли со сборной U-21 в Баку 3:3».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил защитник венгерского "Фехервара" Гергени Бенце.

26-летний футболист высказал мнение о жеребьевке, в результате которой "Фехервар" встретится с «Сумгаитом» в Лиге Конференций. Бенце подчеркнул, что в команде соперника много легионеров:

«У нас очень мало информации об азербайджанском клубе. Но я знаю, что в команде много легионеров. Думаю, было бы большой ошибкой недооценивать соперника. С нетерпением жду еврокубковые игры. Матчи с «Сумгаитом» станут хорошим испытанием для нас».

Отметим, что в сезоне 2023/2024 «Фехервар» завершил чемпионат Венгрии на 4-м месте. Команда набрала 54 очка в 33 играх.

İdman.biz

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