Самир Абасов: "Наша работа будет непростой"

«Я думаю, что наш соперник - достаточно сильная команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Самир Абасов.

Опытный специалист оценил жеребьевку 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Абасов заявил, что «Фехервар» является сильным конкурентом:

«Когда перед жеребьевкой был объявлен шорт-лист, мы знали, что какая бы из 5 команд ни выпала, наша работа будет непростой. Но, конечно, мы не собираемся проигрывать. Впереди у нас больше месяца, будем наблюдать за игрой соперника, анализировать и готовиться к матчу. В первом матче мы хотим добиться хорошего результата при поддержке наших болельщиков на своем поле и с комфортом отправиться в гости. Желаю успехов остальным нашим представителям, выступающим в еврокубках.

Отметим, что первый матч раунда пройдет 25 июля в Сумгаите, а ответный - в Венгрии через неделю.

İdman.biz