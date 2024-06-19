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Гурбан Гурбанов: "Хотим добиться успешного результата"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2024 18:02
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Гурбан Гурбанов: "Хотим добиться успешного результата"

«Желаю успехов всем нашим командам. Желаю успешных результатов каждому из азербайджанских клубов, которые будут выступать как в Лиге Европы, так и в Лиге конференций».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

В заявлении пресс-службе клуба 52-летний специалист оценил жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги чемпионов:

«Я считаю, что этот год будет успешным для азербайджанского футбола. Для нас матчи во втором квалификационном раунде должны стать играми, к которым мы готовимся больше всего. Потому что для нас в новинку начинать с этого раунда. Подготовка других команд может быть лучше, чем у нас. Они сыграют две официальные игры. Это большой опыт. Мы сделаем все возможное, чтобы быть готовыми к первому матчу, и выполним свою работу должным образом. Хотя «Линкольн» для нас знакомый соперник, футбол достиг такого уровня, что добиться успешного результата под силу любой команде. Все думают, что это была очень хорошая, удачная жеребьевка, и считают, что мы уже прошли этап. Подобные мысли могут полиять на футболистов. Мы должны постараться быть полностью готовыми психологически. Мои игроки - профессионалы, они понимают ответственность вопроса, и мы воспользуемся предстоящими днями с пользой. Мы хотим добиться успешного результата».

Отметим, что "Карабах" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов встретится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Линкольн" (Гибралтар).

İdman.biz

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