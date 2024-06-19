"Это не гарантия для "Карабаха"

"Нам повезло, что в лотерее попался подходящий соперник".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист "Карабаха" Бахтияр Мусаев.

Он прокомментировал жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Жребий определил агдамскому клубу соперником победителя пары "Хамрун" (Мальта) - "Линкольн" (Гибралтар) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. По мнению Мусаева, жеребьевка хорошая, но первые игры нашей команды будут трудными:

"Карабах" сильнее обоих соперников. Но первые встречи всегда трудны. Мы видели, как наш представитель играет сильнее от игры к игре. Думаю, что мы без серьезных трудностей выбьем победителя этой пары и продолжим свой путь".

Мусаев также прокомментировал шансы "Карабаха" в Лиге чемпионов:

"Даже если агдамцы сохранят команду и укрепятся несколькими игроками, это не гарантия того, что "Карабах" примет участие в основной стадии Лиги чемпионов. Мы все этого хотим. Но это будет очень сложно. Помимо усиления команды для попадания в группу необходим также фактор удачи. "Карабах" вызвал у нас хороший "аппетит" своей красивой игрой. У нашей команды есть потенциал. Будем надеяться, что в этом году мы увидим их в основной стадии Лиги чемпионов".

Отметим, что первые матчи II квалификационного раунда пройдут 23-24 июля, а ответные - 30-31-го.

Эмин Ага

İdman.biz