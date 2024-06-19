19 Июня 2024
RU

"Это не гарантия для "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2024 16:01
191
"Это не гарантия для "Карабаха"

"Нам повезло, что в лотерее попался подходящий соперник".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист "Карабаха" Бахтияр Мусаев.

Он прокомментировал жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Жребий определил агдамскому клубу соперником победителя пары "Хамрун" (Мальта) - "Линкольн" (Гибралтар) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. По мнению Мусаева, жеребьевка хорошая, но первые игры нашей команды будут трудными:

"Карабах" сильнее обоих соперников. Но первые встречи всегда трудны. Мы видели, как наш представитель играет сильнее от игры к игре. Думаю, что мы без серьезных трудностей выбьем победителя этой пары и продолжим свой путь".

Мусаев также прокомментировал шансы "Карабаха" в Лиге чемпионов:

"Даже если агдамцы сохранят команду и укрепятся несколькими игроками, это не гарантия того, что "Карабах" примет участие в основной стадии Лиги чемпионов. Мы все этого хотим. Но это будет очень сложно. Помимо усиления команды для попадания в группу необходим также фактор удачи. "Карабах" вызвал у нас хороший "аппетит" своей красивой игрой. У нашей команды есть потенциал. Будем надеяться, что в этом году мы увидим их в основной стадии Лиги чемпионов".

Отметим, что первые матчи II квалификационного раунда пройдут 23-24 июля, а ответные - 30-31-го.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Самир Абасов: "Наша работа будет непростой"
18:19
Азербайджанский футбол

Самир Абасов: "Наша работа будет непростой"

В первом матче мы хотим добиться хорошего результата при поддержке наших болельщиков на своем поле и с комфортом отправиться в гости
Гурбан Гурбанов: "Хотим добиться успешного результата"
18:02
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Хотим добиться успешного результата"

"Это большой опыт"
Что обещано Мирзову, покинувшему "Нефтчи"?
17:47
Азербайджанский футбол

Что обещано Мирзову, покинувшему "Нефтчи"?

30-летний футболист прошел медицинское обследование
Определились потенциальные соперники азербайджанских клубов в Лиге Конференций
16:24
Азербайджанский футбол

Определились потенциальные соперники азербайджанских клубов в Лиге Конференций

Сегодня в Лиге Конференций прошла жеребьевка II квалификационного раунда
С кем встретится "Зира", если пройдет "Шериф"? - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЕВРОПЫ
15:12
Азербайджанский футбол

С кем встретится "Зира", если пройдет "Шериф"? - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЕВРОПЫ

Сегодня состоялась жеребьевка II квалификационного раунда Лиги Европы
С кем встретится "Карабах" в Лиге Чемпионов? - ЖРЕБИЙ БРОШЕН
14:15
Азербайджанский футбол

С кем встретится "Карабах" в Лиге Чемпионов? - ЖРЕБИЙ БРОШЕН

Команда, которую тренирует Гурбан Гурбанов, начнет евросезон на выезде

Самое читаемое

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО
18 Июня 21:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 началась борьба в группе F
ЕВРО-2024: Ещё одна волевая победа - ВИДЕО
16 Июня 18:52
Евро-2024

ЕВРО-2024: Ещё одна волевая победа - ВИДЕО

Продолжается первый тур группового этапа ЕВРО-2024
Сенсация на ЕВРО-2024 - ВИДЕО
17 Июня 21:57
Евро-2024

Сенсация на ЕВРО-2024 - ВИДЕО

Сегодня завершился первый тур в группе Е