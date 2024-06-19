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Потенциальные соперники азербайджанских клубов в Лиге Конференций

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2024 10:58
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Потенциальные соперники азербайджанских клубов в Лиге Конференций

Сегодня в Лиге Конференций пройдет жеребьевка II квалификационного раунда.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Перед жеребьевкой УЕФА разделил команды на группы. Число возможных соперников азербайджанских представителей «Сабаха» и «Сумгаита», а также «Зиры», которая будет выступать в Лиге Европы, сократилось.

Пять вариантов ждут одноименный сумгаитский клуб, являющийся несеянным во 2-й группе. Соперниками нашего представителя являются «Башакшехир», «Хапоэль» (БК), «Омония», «Фехервар» и «Санкт-Галлен».

Проигравший в паре «Шериф» – «Зира» является несеянным в 5-й группе. У команды, которая проиграет в этой паре, есть 5 вариантов: победитель пары "Вааса" - "Жальгирис", "Рига", "Олимпия", "Дунайска Стреда", "Баник".

«Сабах», попадавший в последнюю – 9-ю группу, имеет 4 возможных соперника. Несенный представитель Баку может встретиться с «Маккаби» (Н), «Астаной», АЕК (Л) или победителем пары «Марсаклокс» - «Партизани».

Отметим, что II квалификационный раунд пройдет 25 июля и 1 августа.

İdman.biz

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