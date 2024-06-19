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Известный футболист завершил карьеру

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2024 10:49
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Известный футболист завершил карьеру

Бывший футболист сборной Азербайджана Агабала Рамазанов завершил карьеру.

Как сообщает İdman.biz, об этом он заявил в публикации в социальной сети.

32-летний футболист заявил, что, хотя это было очень тяжелое и грустное решение, он решил завершить карьеру футболиста:

"Мне пришлось завершить игровую карьеру, которую я очень любил, и я подумал, что пришло время открыть для себя новые страницы. Как вы знаете, у меня была очень серьезная травма. Слава богу, я жив. Я со своей семьей и близкими. Хотел поделиться с вами, что моя карьера здесь заканчивается. Хочу выразить благодарность всем моим друзьям, товарищам, которые играли со мной в сборной и клубе, и болельщикам. Всем удачи..."

Отметим, что последним клубом Рамазанова был «Сабаил».

İdman.biz

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