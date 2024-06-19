2 пары и 2 команды для "Зиры" - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЕВРОПЫ

Накануне сегодняшней жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы участники были разделены на группы.
Как сообщает İdman.biz, пара, организованная "Зирой" с молдавским "Шерифом", попала во 2-ю группу.
Пара вице-чемпиона Азербайджана - среди сеянных. Нашего представителя ждут 4 возможных варианта. Двое из них являются парными, а двое освобождены от первого тура.
Панатинаикос (Греция)
«Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль)
Победитель пары «Эльфсборг» (Швеция) – «Пафос» (Кипр)
Победитель пары «Пакш» (Венгрия) – «Корвинул» (Румыния)
Отметим, что жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени.
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10:36
Сегодня состоится жеребьевка II квалификационного раунда Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, станет известен возможный соперник серебряного призера Премьер-лиги Азербайджана «Зиры».
В Доме футбола в швейцарском Ньоне будет объявлена команда, с которой в следующем туре встретится победитель матча между бакинским клубом и молдавским "Шерифом". Жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени.
Сеянные
«Аякс»
"Мольде"
"Брага"
Победитель пары «Шериф» – «Зира».
«Рапид» В
"Риека"
«Трабзонспор»
«Круг Брюгге»
Победитель пары "Ботев" - "Марибор"
Несеянные
"Килмарнок"
«Панатинаикос»
«Маккаби» ПТ
"Силькеборг"
"Войводина"
Победитель пары «Эльфсборг» – «Пафос».
Победитель пары «Пакси» - «Корвинул».
Победитель пары "Ллапи" - "Висла" К
Победитель пары «Ружомберок» – «Тобол».
Отметим, что матчи I квалификационного раунда пройдут 11 и 18 июля, а матчи второго раунда - 25 июля и 1 августа.
İdman.biz