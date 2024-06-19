2 пары и 2 команды для "Зиры" - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЕВРОПЫ

Накануне сегодняшней жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы участники были разделены на группы.

Как сообщает İdman.biz, пара, организованная "Зирой" с молдавским "Шерифом", попала во 2-ю группу.

Пара вице-чемпиона Азербайджана - среди сеянных. Нашего представителя ждут 4 возможных варианта. Двое из них являются парными, а двое освобождены от первого тура.

Панатинаикос (Греция)

«Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль)

Победитель пары «Эльфсборг» (Швеция) – «Пафос» (Кипр)

Победитель пары «Пакш» (Венгрия) – «Корвинул» (Румыния)

Отметим, что жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени.

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10:36

Сегодня состоится жеребьевка II квалификационного раунда Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, станет известен возможный соперник серебряного призера Премьер-лиги Азербайджана «Зиры».

В Доме футбола в швейцарском Ньоне будет объявлена ​​команда, с которой в следующем туре встретится победитель матча между бакинским клубом и молдавским "Шерифом". Жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Сеянные

«Аякс»

"Мольде"

"Брага"

Победитель пары «Шериф» – «Зира».

«Рапид» В

"Риека"

«Трабзонспор»

«Круг Брюгге»

Победитель пары "Ботев" - "Марибор"

Несеянные

"Килмарнок"

«Панатинаикос»

«Маккаби» ПТ

"Силькеборг"

"Войводина"

Победитель пары «Эльфсборг» – «Пафос».

Победитель пары «Пакси» - «Корвинул».

Победитель пары "Ллапи" - "Висла" К

Победитель пары «Ружомберок» – «Тобол».

Отметим, что матчи I квалификационного раунда пройдут 11 и 18 июля, а матчи второго раунда - 25 июля и 1 августа.

İdman.biz