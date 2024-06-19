Четыре варианта для "Карабаха" - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Накануне сегодняшней жеребьевки второго отборочного раунда Лиги чемпионов участники были разделены на группы.
Как сообщает İdman.biz, "Карабах" находится в 3-й группе.
Чемпион Азербайджана - среди сеянных. Нашего представителя ждут 4 возможных варианта. Три из них парные, а один - польская «Ягеллония».
Победитель пары «Флора» — «Целье»
Победитель пары «Виртус» – «Стяуа»
Победитель пары «Хамрун» — «Линкольн»
«Ягеллония»
Отметим, что жеребьевка начнется в 14:00 по бакинскому времени.
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09:54
Сегодня состоится жеребьевка II квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, которое пройдет в Доме футбола УЕФА в швейцарском Ньоне, определится соперник чемпиона Азербайджана "Карабаха".
Церемония начнется в 14:00 по бакинскому времени. "Карабах" войдет в число сеянных.
Первые матчи II квалификации пройдут 23-24 июля. Ответные игры пройдут 30-31 числа.
Сеянные
ПАОК "Маккаби" (Тель-Авив)
"Ференцварош" "Карабах"
Победитель пары "Слован" - "Струга"
"Бодо Глимт"
Победитель пары "Лудогорец" - "Динамо" Батуми
Мидтьюлланд
"Спарта"
"Мальме"
АПОЭЛ
Победитель пары "Паневежис" – ХИК
Несеянные
Победитель пары ТНС - "Дечич"
Победитель пары "Борац" - "Эгнатия"
Победитель пары "Хамрун" - "Линкольн"
Победитель пары "Балканы" – "Санта-Колома"
Победитель пары "Флора" - "Целье"
Победитель пары "Клаксвик" - "Дифферданж"
Победитель пары РФШ - "Ларне"
Победитель пары "Викингур" - "Шемрок Роверс"
Победитель пары "Виртус" - "Стяуа"
Победитель пары "Ордабасы" - "Петрокуб"
Победитель пары "Динамо" Минск - "Пюник"
"Ягеллония"
Отметим, что матчи первой квалификации пройдут 9-10 и 16-17 июля.
İdman.biz