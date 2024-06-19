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Четыре варианта для "Карабаха" - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2024 10:38
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Четыре варианта для "Карабаха" - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Накануне сегодняшней жеребьевки второго отборочного раунда Лиги чемпионов участники были разделены на группы.

Как сообщает İdman.biz, "Карабах" находится в 3-й группе.

Чемпион Азербайджана - среди сеянных. Нашего представителя ждут 4 возможных варианта. Три из них парные, а один - польская «Ягеллония».

Победитель пары «Флора» — «Целье»
Победитель пары «Виртус» – «Стяуа»
Победитель пары «Хамрун» — «Линкольн»
«Ягеллония»

Отметим, что жеребьевка начнется в 14:00 по бакинскому времени.

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09:54

Сегодня состоится жеребьевка II квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, которое пройдет в Доме футбола УЕФА в швейцарском Ньоне, определится соперник чемпиона Азербайджана "Карабаха".

Церемония начнется в 14:00 по бакинскому времени. "Карабах" войдет в число сеянных.

Первые матчи II квалификации пройдут 23-24 июля. Ответные игры пройдут 30-31 числа.

Сеянные

ПАОК "Маккаби" (Тель-Авив)

"Ференцварош" "Карабах"

Победитель пары "Слован" - "Струга"

"Бодо Глимт"

Победитель пары "Лудогорец" - "Динамо" Батуми

Мидтьюлланд

"Спарта"

"Мальме"

АПОЭЛ

Победитель пары "Паневежис" – ХИК

Несеянные

Победитель пары ТНС - "Дечич"

Победитель пары "Борац" - "Эгнатия"

Победитель пары "Хамрун" - "Линкольн"

Победитель пары "Балканы" – "Санта-Колома"

Победитель пары "Флора" - "Целье"

Победитель пары "Клаксвик" - "Дифферданж"

Победитель пары РФШ - "Ларне"

Победитель пары "Викингур" - "Шемрок Роверс"

Победитель пары "Виртус" - "Стяуа"

Победитель пары "Ордабасы" - "Петрокуб"

Победитель пары "Динамо" Минск - "Пюник"

"Ягеллония"

Отметим, что матчи первой квалификации пройдут 9-10 и 16-17 июля.

İdman.biz

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