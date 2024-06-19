"Зира" в корзине сеянных

Определились потенциальные соперники "Зиры" во II этапе квалификации Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, в сегодняшней жеребьевке пара "Зира" - "Шериф" (Молдова) будет сеянной.
Если команда Рашада Садыхова пройдет молдавский клуб, ее ждут 9 вариантов. Это 4 пары и 5 клубов, которые вступят в борьбу напрямую.
Сеянные
"Аякс"
"Мольде"
"Брага"
Победитель пары "Шериф" - "Зира"
"Рапид" В
"Риека"
"Трабзонспор"
"Круг Брюгге"
Победитель пары "Ботев" – "Марибор".
Несеянные
"Килмарнок"
Панатинаикос
"Маккаби" ПТ
"Силькеборг"
"Воеводина"
Победитель пары "Эльфсборг" – "Пафос"
Победитель пары "Пакси" – "Корвинул"
Победитель пары "Ллапи" - "Висла" К
Победитель пары "Ружомберок" – "Тобол"
Отметим, что матчи первого квалификационного раунда пройдут 11 и 18 июля, а матчи второго – 25 июля и 1 августа.
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