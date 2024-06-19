"Зира" в корзине сеянных

Определились потенциальные соперники "Зиры" во II этапе квалификации Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, в сегодняшней жеребьевке пара "Зира" - "Шериф" (Молдова) будет сеянной.

Если команда Рашада Садыхова пройдет молдавский клуб, ее ждут 9 вариантов. Это 4 пары и 5 клубов, которые вступят в борьбу напрямую.

Сеянные

"Аякс"

"Мольде"

"Брага"

Победитель пары "Шериф" - "Зира"

"Рапид" В

"Риека"

"Трабзонспор"

"Круг Брюгге"

Победитель пары "Ботев" – "Марибор".

Несеянные

"Килмарнок"

Панатинаикос

"Маккаби" ПТ

"Силькеборг"

"Воеводина"

Победитель пары "Эльфсборг" – "Пафос"

Победитель пары "Пакси" – "Корвинул"

Победитель пары "Ллапи" - "Висла" К

Победитель пары "Ружомберок" – "Тобол"

Отметим, что матчи первого квалификационного раунда пройдут 11 и 18 июля, а матчи второго – 25 июля и 1 августа.

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