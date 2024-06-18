Главный тренер "Шерифа": "Зира" была одной из самых сложных"

"Зира, представитель Азербайджана, была одной из самых сложных среди возможных оппонентов".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Юрий Гура, главный тренер "Шерифа", соперника "Зиры" в Лиге Европы.

Украинский специалист оценил жеребьевку 1-го квалификационного раунда:

"В Европе нет слабых соперников. «Зира» - очень организованная команда. В своем чемпионате она забила мало голов и пропустила мало мячей. Мы постараемся собрать больше информации о сопернике».

Юрий Гура заявил, что проведение первой игры в Тирасполе не имеет большого значения:

"Сейчас выездная победа не играет роли. С этой точки зрения не имеет значения, где будет первая встреча».

Отметим, что первая игра между командами состоится 11 июля в Тирасполе.

İdman.biz