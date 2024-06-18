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"Шериф" - очень опасная команда"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июня 2024 19:10
38
"Шериф" - очень опасная команда"

«Шериф» - очень опасная команда.

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он прокомментировал жеребьевку 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. По мнению опытного эксперта, поединок между "Зирой" и молдавским "Шерифом" будет непростым:

«В команде "Шерифа" сильные легионеры, есть качественные игроки. Но это не значит, что это непреодолимая команда. Я верю, что «Зира» будет с ее хорошей игрой упорно бороться с «Шерифом». Шансы 50 на 50. Если «Зира» усилит свою команду, шансы на прохождение этого этапа будут выше. Но я считаю «Шериф» сильным конкурентом.

Отметим, что первая игра этапа пройдет на выезде 11 июля. Ответная встреча состоится 18-го.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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