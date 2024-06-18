«Мне очень понравилось предложение «Шамахы».

Об этом İdman.biz заявил новый трансфер "Шамахы" Адиль Нагиев.

Бывший капитан «Сабаила» ​​высказал мнение о смене команды. По его словам, причина ухода из стана бакинского представителя - не сокращение бюджета:

«Деньги не сыграли роли в этом переходе. Меня не хотели там видеть, многих это беспокоило. Поэтому мы решили расстаться по обоюдносу согласию».

Нагиев также объявил о своей цели в новом клубе:

«Я пришел помочь команде оказаться на хороших местах. Айхан Аббасов также был очень рад назначению главным тренером регионального представителя. Все верят, что он выведет команду на хорошие места».

Отметим, что в прошлом сезоне 28-летний защитник провел 17 матчей за «Сабаил». В этих матчах он запомнился одной результативной передачей.

Эмин Ага

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