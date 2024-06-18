18 Июня 2024
RU

"Меня не хотели там видеть, многих это беспокоило"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июня 2024 16:04
23
"Меня не хотели там видеть, многих это беспокоило"

«Мне очень понравилось предложение «Шамахы».

Об этом İdman.biz заявил новый трансфер "Шамахы" Адиль Нагиев.

Бывший капитан «Сабаила» ​​высказал мнение о смене команды. По его словам, причина ухода из стана бакинского представителя - не сокращение бюджета:

«Деньги не сыграли роли в этом переходе. Меня не хотели там видеть, многих это беспокоило. Поэтому мы решили расстаться по обоюдносу согласию».

Нагиев также объявил о своей цели в новом клубе:

«Я пришел помочь команде оказаться на хороших местах. Айхан Аббасов также был очень рад назначению главным тренером регионального представителя. Все верят, что он выведет команду на хорошие места».

Отметим, что в прошлом сезоне 28-летний защитник провел 17 матчей за «Сабаил». В этих матчах он запомнился одной результативной передачей.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Шериф" - очень опасная команда"
19:10
Азербайджанский футбол

"Шериф" - очень опасная команда"

"Шансы 50 на 50"
Азербайджан - Молдова - 6:5 - АНАЛИТИКА
18:06
Азербайджанский футбол

Азербайджан - Молдова - 6:5 - АНАЛИТИКА

Сегодняшняя жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы свела "Зиру" и "Шериф"
Определился соперник "Зиры" в Лиге Европы
17:09
Азербайджанский футбол

Определился соперник "Зиры" в Лиге Европы

Сегодня состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда сезона-2024/25 Лиги Европы
"Манчестер Сити" - первый, "Карабах" - 54-й
15:35
Азербайджанский футбол

"Манчестер Сити" - первый, "Карабах" - 54-й

Накануне нового сезона стали известны позиции клубов в рейтинговой таблице УЕФА
Дидье Дешам достиг Фернанду Сантуша
14:04
Азербайджанский футбол

Дидье Дешам достиг Фернанду Сантуша

Под руководством специалиста "трехцветные" выступили на трех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы
Айхан Аббасов пригласил его в "Шамахы"
12:56
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов пригласил его в "Шамахы"

С нападающим подписан годичный контракт

Самое читаемое

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"
16 Июня 11:55
Бокс

Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

"Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс"