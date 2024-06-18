«Мне очень понравилось предложение «Шамахы».
Об этом İdman.biz заявил новый трансфер "Шамахы" Адиль Нагиев.
Бывший капитан «Сабаила» высказал мнение о смене команды. По его словам, причина ухода из стана бакинского представителя - не сокращение бюджета:
«Деньги не сыграли роли в этом переходе. Меня не хотели там видеть, многих это беспокоило. Поэтому мы решили расстаться по обоюдносу согласию».
Нагиев также объявил о своей цели в новом клубе:
«Я пришел помочь команде оказаться на хороших местах. Айхан Аббасов также был очень рад назначению главным тренером регионального представителя. Все верят, что он выведет команду на хорошие места».
Отметим, что в прошлом сезоне 28-летний защитник провел 17 матчей за «Сабаил». В этих матчах он запомнился одной результативной передачей.
Эмин Ага
İdman.biz