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Дидье Дешам достиг Фернанду Сантуша

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июня 2024 14:04
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Дидье Дешам достиг Фернанду Сантуша

Сборная Франции, сыгравшая свою первую игру на ЕВРО-2024, в 6-й раз выступает в финальной чести мундиаля под руководством своего главного тренера Дидье Дешама.

İdman.biz сообщает, что под руководством специалиста "трехцветные" выступили на трех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.

Дешам - 4-й специалист в составе команд «Старого Континента», принявший участие как минимум в 6 подобных турнирах. По этому показателю француз достиг Хельмута Шона и Фернанду Сантуша.

Нынешний главный тренер сборной Азербайджана участвовал в общей сложности в 3 чемпионатах мира и 3 чемпионатах Европы с Грецией и Португалией. Шон руководил Германией на 4 чемпионатах мира и 2 чемпионатах Европы.

Эти три профессиональных рекордсмена отстают от лидера на один турнир. Рекорд Европы принадлежит Йоахиму Лёву. Он возглавлял Германию на 3 чемпионатах мира и 4 чемпионатах Европы.

Отметим, что Франция начала ЕВРО-2024 с победы над Австрией - 1:0.

İdman.biz

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