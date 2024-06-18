Экс-футболист "Карабаха", с которым клуб ведет переговоры, создал семью - ФОТО

Кади Боржес, бывший футболист "Карабаха" создал семью.

İdman.biz сообщает, что бразильский полузащитник женился в 28 лет.

Кади поделился видеозаписью свадебной церемонии в своих социальных сетях. Если трансфер игрока, которого хочет вернуть «Карабах», состоится, ожидается, что он приедет в нашу страну вместе со своей семьей.

Отметим, что хотя полузащитник, выступавший в форме агдамского клуба в сезоне 2021/22, в настоящее время играет за «Краснодар», ведутся переговоры о его возвращении.

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