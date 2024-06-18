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Определится соперник "Зиры" в Лиге Европы

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июня 2024 09:34
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Определится соперник "Зиры" в Лиге Европы

Сегодня состоится жеребьевка 1-го отборочного раунда сезона-2024/25 Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие, которое пройдет в Доме футбола УЕФА в Швейцарии, начнется в 17:00 по бакинскому времени.

На жеребьевке определится первый соперник «Зиры». Серебряный призер Премьер-лиги по итогам жеребьевки попал в несеянную корзину.

У команды Рашада Садыхова 6 возможных соперников. Это «Шериф» (Молдова), «Марибор» (Словения), «Тобол» (Казахстан), «Висла» (Краков, Польша), «Пафос» (Кипр) и «Пакш» (Венгрия). Первые матчи этого этапа пройдут 11 июля, а ответные - 18 июля.

Отметим, что завтра состоится жеребьевка второго отборочного раунда еврокубков. Станут известны первые соперники "Карабаха" в Лиге чемпионов, "Сабаха" и "Сумгаита" - в Лиге конференций, а также команда, с которой "Зира" может встретиться в следующем этапе.

İdman.biz

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