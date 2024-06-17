Из "Сабаха" в регион

«Шамахы» продолжает работу по формированию команды нового сезона.
По информации, предоставленной клубом İdman.biz, к представителю региона на правах аренды присоединился Рауф Рустамли из "Сабаха".
Следующий год он проведет в Шамахы.
İdman.biz
«Шамахы» продолжает работу по формированию команды нового сезона.
По информации, предоставленной клубом İdman.biz, к представителю региона на правах аренды присоединился Рауф Рустамли из "Сабаха".
Следующий год он проведет в Шамахы.
İdman.biz
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