Из "Сабаха" в регион

«Шамахы» продолжает работу по формированию команды нового сезона.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, к представителю региона на правах аренды присоединился Рауф Рустамли из "Сабаха".

Следующий год он проведет в Шамахы.

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