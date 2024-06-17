17 Июня 2024
RU

Квирквия обиделся на "Кяпаз": "Предложение было смешным"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Июня 2024 11:41
54
Квирквия обиделся на "Кяпаз": "Предложение было смешным"

«Моя цель - поехать в сильный чемпионат и показать себя».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Кяпаза» Мате Квирквия.

Грузинский полузащитник заявил, что не хотел покидать клуб:

«Есть много причин, по которым я покинул Гянджу. Я не могу их назвать. Мое сердце разбито. Я покинул свою лучшую команду. Я буду помнить время, проведенное в Гяндже и «Кяпазе» как лучшие годы».

По словам Квирквия, хотя в нашей стране ему поступали предложения, он их не принял:

"Это было смешно, поэтому я не согласился".

Отметим, что Квирквия запомнился 5 голами и 7 результативными передачами в 30 матчах, которые он выступал за "Кяпаз" в прошлом сезоне.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Зира" встретится с румынским и российским клубами
19:50
Азербайджанский футбол

"Зира" встретится с румынским и российским клубами

Уточнены два соперника, с которыми "Зира" встретится в контрольных матчах на сборах в Болу
Из "Сабаха" в регион
19:29
Азербайджанский футбол

Из "Сабаха" в регион

"Шамахы" продолжает работу по формированию команды нового сезона
План подготовки "Шамахы"
17:54
Азербайджанский футбол

План подготовки "Шамахы"

Стал известен план подготовки "Шамахы" к летнему сезону
19-летний футболист "Шамахы"
13:35
Азербайджанский футбол

19-летний футболист "Шамахы"

Игрок будет выступать за клуб на протяжении двух лет
Позиция "Карабаха" в Европе
10:45
Азербайджанский футбол

Позиция "Карабаха" в Европе

Объявлен рейтинг-список лучших европейских команд
Маршрут "Сабаха": Баку - Габала - Чатеж-об-Сави - Баку
16 Июня 20:43
Футбол

Маршрут "Сабаха": Баку - Габала - Чатеж-об-Сави - Баку

Объявлен план летних тренировок "Сабаха"

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Месси догнал Али - ВИДЕО
15 Июня 12:45
Мировой футбол

Месси догнал Али - ВИДЕО

Лионель забил свои очередные голы за сборную Аргентины