Квирквия обиделся на "Кяпаз": "Предложение было смешным"

«Моя цель - поехать в сильный чемпионат и показать себя».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Кяпаза» Мате Квирквия.

Грузинский полузащитник заявил, что не хотел покидать клуб:

«Есть много причин, по которым я покинул Гянджу. Я не могу их назвать. Мое сердце разбито. Я покинул свою лучшую команду. Я буду помнить время, проведенное в Гяндже и «Кяпазе» как лучшие годы».

По словам Квирквия, хотя в нашей стране ему поступали предложения, он их не принял:

"Это было смешно, поэтому я не согласился".

Отметим, что Квирквия запомнился 5 голами и 7 результативными передачами в 30 матчах, которые он выступал за "Кяпаз" в прошлом сезоне.

Эмин Ага

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