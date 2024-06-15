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Селекционный сбор сборной Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июня 2024 16:38
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Селекционный сбор сборной Азербайджана

Сборная Азербайджана по футболу U16 проведет в Баку селекционные сборы.

İdman.biz сообщает, что U-16 будет тренироваться в Тренировочном центре национальных сборных с 18 по 24 июня.

В сборах примут участие две группы. Первая группа будет тренироваться 18-20 июня, вторая - 22-24 июня.

Список игроков, которые примут участие в первой группе (18-20 июня).

1

Акиф Аллахвердиев

Сабах

2

Мурад Мурадов

Зира

3

Имран Латифов

EFA

4

Али Новруззаде

Габала

5

Нурлан Мелеков

Сабаил

6

Камиль Гасанов

Сабаил

7

Абдулла Абдуллазаде

Зира

8

Шахрияр Мехбалыев

Габала

9

Ильяс Талыбзаде

Туран Товуз

10

Али Зейналов

Зира

11

Рауль Гулузаде

Зира

12

Субхан Рзаев

Габала

13

Улву Акперов

Габала

14

Эльфаг Гусейнов

Зира

15

Аллахверди Ширинов

Габала

16

Муса Мустафаев

Зира

17

Омар Юсифли

Габала

18

Азер Абышов

Зира

19

Мурад Гулиев

Араз-Нахчыван

20

Эльхан Алиев

Сабаил

21

Али Кичибеков

Turan Tovuz

22

Джавидан Гамидов

Сабаил

23

Нахид Рамазанов

Габала

24

Фарид Джавадлы

EFA

25

Ильхан Мамиев

УГИМ Шарур

26

Исмаил Сулейманов

Сабаил

27

Аббас Зейналов

EFA

28

Шамхал Гейдарли

Зира

İdman.biz

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