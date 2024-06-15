РЕШЕНИЕ "Габалы" по Билелю Ауашерии

«Габала» рассталась с французским футболистом Билелем Ауашерией.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 30-летним полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию. С лета 2023 года легионер, выступающий за представителя региона, в красно-черной форме забил 6 голов в 42 матчах. Билель принял участие в 35 матчах Премьер-лиги (6 голов), 5 матчах Кубка Азербайджана и 2 матчах еврокубков.

Отметим, что «Габала» заняла 10-е место в Премьер-лиге и вылетела в 1-ю лигу.

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