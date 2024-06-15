"Было одно решение, о котором я сожалею" - ВИДЕО

«Страны, выступающие в Лиге Наций, такого же уровня, как и мы. Даже есть еще слабее».

Об этом заявил бывший футболист сборной Азербайджана Рауф Алиев, который был гостем передачи "İdman bizdə".

Нападающий-ветеран объяснил причины, по которым за свою международную карьеру забил мало голов:

«В Лиге Наций можно было забить больше голов. Мы были самыми слабыми в группе на отборочных этапах чемпионатов Европы и мира. В тех циклах мы забивали 4 или 5 голов. Было очень сложно забить больше. У меня были проблемы с бывшим главным тренером сборной Робертом Просинечки, когда я играл в «Интере» и боролся за звание лучшего бомбардира чемпионата. Он редко звал меня в сборную. Если бы я играл в то время, то забил больше».

Алиев заявил, что считает свою футбольную карьеру успешной:

«Я играл в хороших клубах. Я сделал все возможное для сборной. Было одно решение, о котором я сожалею, об этом знают мои близкие. Это было связано с выбором команды».

Отметим, что в составе сборной Азербайджана Рауф Алиев забил 7 голов в 47 играх.

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