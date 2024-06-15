Конец скандинавского путешествия - АНАЛИТИКА

Легионерская жизнь футболиста сборной Азербайджана Мусы Гурбанлы завершилась.

Как сообщает İdman.biz, 22-летний нападающий вернулся из шведского "Юргордена", куда он переходил из "Карабаха".

343 дня

Впервые в карьере форвард прожил жизнь легионера в Швеции меньше года. Муса вернулся из клуба, в который его подписали 7 июля прошлого года, 14 июня. Он провел в представителе Скандинавии 343 дня.

Еврокубковый ажиотаж

Когда Гурбанлы только подписали, он тоже принял участие в еврокубках. Он сыграл в обеих встречах Лиги Конференций с «Люцерном». Муса смог появиться в одном из матчей квалификации в стартовом составе. Матчи, в которых он в целом находился на поле 115 минут, завершились неудачно. Клуб Гурбанлы вылетел из еврокубков.

Успешный август и голевая "засуха"

Самый успешный период в шведской карьере Мусы пришелся на август прошлого года. В этом месяце нападающий, принявший участие в еврокубках, забил два гола «Дегерфорсу» в чемпионате и один - «Сандвикену» в кубке. Эти три мяча - все его успехи в шведской карьере. Гурбанлы, оформивший дубль через четыре дня после того, как отличился 23 августа, не забивал в клубе ни одного гола уже почти 10 месяцев.

3 игры в кубке

Футболист, вышедший в августе в стартовом матче кубка против «Сандвикена» и забивший гол, провел в этом турнире 3 матча. Но Муса после этого перестал попадать в стартовый состав. В 2024 году нападающий, дважды вышедший на замену, сыграл в общей сложности 96 минут в 3 кубковых матчах.

Счастливый сезон

Сезон чемпионата Швеции 2023 года можно считать успешным для Мусы. Правда, форвард забил всего 2 гола. Но шанс он получил в 14 матчах. Более того, он 10 раз попадал в стартовый состав и провел на поле 801 минуту.

Этот год не очень

Шведскую карьеру Гурбанлы в 2024 году сопровождал провал. После нового года футболист, чья карьера пошла под откос, сыграл всего 4 матча. Он отыграл 30 минут в 2 матчах чемпионата и 36 минут - в 2 играх кубка. Форвард, получивший шанс на 66 минут примерно за полгода, не смог отличиться за это короткое время. Он играл в кубке в феврале и в чемпионате в апреле. 10 минут против "Гаиса" 28 апреля стали его последней игрой в клубе.

21 игра

Всего за свою 343-дневную шведскую карьеру Гурбанлы принял участие в 16 матчах чемпионатах, 3 играх кубках и 2 еврокубковых баталиях. На поле он провел всего 1042 минуты. За этот период наш футболист, забивший 3 гола, 12 раз выходил в стартовом составе.

Отметим, что нападающий, вернувшийся в "Карабах" через год, подписал трехлетний контракт.

İdman.biz