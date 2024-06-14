Боссе Андерсон: "Муса молод, серьезен и амбициозен"

«Юргорден» расстался с Мусой Гурбанлы.

Как сообщает İdman.biz, шведский клуб подробно рассказал об азербайджанском футболисте на своем официальном сайте.

В публикации нашли место и комментарии самого Мусы. Азербайджанский футболист отметил, что получил большой опыт в Швеции, и поблагодарил болельщиков:

"Выступление здесь было для меня большим опытом, и я многому научился. За время пребывания в "Юргордене" я приобрел много друзей и встретил замечательных людей. Благодарю болельщиков, которые меня поддержали. Выступать перед ними было большой честью для меня, я старался показать всю свою силу в команде, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы у меня все сложилось более успешно».

Спортивный директор клуба Боссе Андерсон коснулся выступления Мусы в Юргордене. Он отметил, что игрок сборной Азербайджана молод и талантлив:

"Муса - молодой и перспективный футболист сборной, для его развития требуется больше игр. Весенний футбольный сезон выдался для Гурбанлы непростым. Это футбол, у него было мало возможностей играть. Сейчас Муса переезжает в место, где его хорошо знают и доверяют. Мы провели эффективные переговоры по поводу этого перехода. Муса молод, серьезен и амбициозен. Я желаю ему успехов в будущей карьере".

Отметим, что "Карабах" вернул в команду Мусу Гурбанлы, перешедшего летом прошлого года в "Юргорден".

İdman.biz