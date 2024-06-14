Последнее назначение от АФФА: Гурбанов

Определены назначения ответного матча стадии плей-офф за выход в I лигу.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Это окончательные назначения судейского комитета АФФА на сезон 2023/24. Матч между «Араз Саатлы» и «Джабраилом» проведет Турал Гурбанов.
Плей-офф, ответная игра
15 июня (суббота)
17:30. «Араз Саатлы» - «Джабраил»
Судьи: Турал Гурбанов, Ширмамед Мамедов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Парвин Талыбов
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Саатлы
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