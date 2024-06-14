Последнее назначение от АФФА: Гурбанов

Определены назначения ответного матча стадии плей-офф за выход в I лигу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Это окончательные назначения судейского комитета АФФА на сезон 2023/24. Матч между «Араз Саатлы» и «Джабраилом» проведет Турал Гурбанов.

Плей-офф, ответная игра

15 июня (суббота)

17:30. «Араз Саатлы» - «Джабраил»

Судьи: Турал Гурбанов, Ширмамед Мамедов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев

VAR: Ингилаб Мамедов

AVAR: Парвин Талыбов

Судья-инспектор: Зохраб Гадиев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Стадион Олимпийского спортивного комплекса Саатлы

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