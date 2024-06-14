"Карван" впереди всех

В I лиге за играми сезона 2023/24 наблюдали 61 970 зрителей.

İdman.biz сообщает, что без учета двух матчей, где были зафиксированы технические результаты, среднее количество зрителей на остальных 133 матчах составило 466.

Рекорд сезона был зафиксирован в матче между «Имишли» и «Гарадаг Локбатан». За матчем XXV тура наблюдали 3800 зрителей. На матчах «Карвана» с «Мингячевиром» в 1-м туре и «Дифаи Агсу» в 3-м туре присутствовало 2500 зрителей.

Евлахский клуб также является лидером по количеству зрителей на домашних матчах. «Имишли» на втором месте, победитель чемпионата «Шамахы» - на третьем.

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