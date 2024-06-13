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Наша сборная до Сантуша: Два шага назад, три - вперед

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2024 18:10
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Наша сборная до Сантуша: Два шага назад, три - вперед

Произошли изменения в онлайн-рейтинге сборных ФИФА.

Как сообщает İdman.biz, изменилась и позиция сборной Азербайджана.

Причиной этому стали товарищеские матчи с Албанией и Казахстаном в Венгрии. Наша сборная, проигравшая 1:3, выиграла второй матч - 3:2.

После этих двух матчей, в которых Ариф Асадов возглавлял команду до назначения Фернандо Сантуша, коэффициент нашей команды увеличился до 1179,88. Наша страна занимает 111-е место в онлайн-рейтинге.

Сборная Азербайджана, занимавшая 112-е место в последнем рейтинге ФИФА с 1177,83 балла, опустилась на 2 позиции после поражения в матче с Албанией. Победа над Казахстаном привела к прогрессу на 3 ступени. По итогам двух игр наша команда продвинулась на шаг вперед.

Отметим, что рейтинг-лист ФИФА будет объявлен 20 июня.

İdman.biz

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