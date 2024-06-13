13 Июня 2024
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Кто будет помогать Сантушу?

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2024 13:15
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Кто будет помогать Сантушу?

Специалисты, которые войдут в тренерский штаб сборной Азербайджана Фернанду Сантуша, пока не определены.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

Он сообщил, что помощники португальца станут известны в ближайшие дни:

«Обсуждения, проведенные в рабочей группе, также будут приняты во внимание. Пока рано говорить про тех, кто войдет в тренерский штаб. В ближайшее время мы примем решение по этому поводу».

Гаджиев также коснулся возможности наличия в команде местного тренера:

«Пока рано говорить об этом вопросе. В ближайшие недели мы проведем переговоры с местными тренерами».

Отметим, что до Сантуша в тренерском корпусе сборной, которой руководил Джанни де Бьязи, находился Ариф Асадов. После ухода итальянца именно Асадов вывел команду на 4 игры.

İdman.biz

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