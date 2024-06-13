Почему исполком АФФА принял решение без Гурбанова?

Стала известна причина, по которой главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов не присутствовал на заседании исполкома АФФА, которое прошло в онлайн-формате.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил исполнительный вице-президент учреждения Сархан Гаджиев на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

Он отметил, что 52-летний специалист не участвовал в заседании, где состоялось назначение главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша, по собственному желанию:

«Он не присутствовал на заседании по собственному желанию. Учитывая деликатность этого вопроса, Гурбанов не пожелал участвовать, так как до этого был главным тренером национальной сборной. Мы отнеслись к этому положительно».

Отметим, что на заседании комитета было принято решение подписать с Сантушем контракт по схеме 3+1 лет.

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