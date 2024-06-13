ДЕТАЛИ контракта Фернанду Сантуша

Объявлен срок контракта нового главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

Он на организованной сегодня церемонии презентации с Сантушем отметил, что со специалистом был подписан контракт по схеме "3+1".

Гаджиев прокомментировал факт получения 70-летним португальцем компенсации от сборной Польши и "Бешикташа", где он потерпел неудачу:

"Неправильно принимать решение, потому что мы не знаем причин. Это нормально для тренера - покинуть команду, которую он тренирует. Контракт с нами рассчитан на 3+1 лет. Мы не можем раскрыть детали пунктов, связанные с компенсацией и финансовыми вопросами. И это нормально.

Отметим, что АФФА поставила перед Сантушем задачу успешно выступить в отборочном раунде ЕВРО-2028.

İdman.biz