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ДЕТАЛИ контракта Фернанду Сантуша

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2024 12:36
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ДЕТАЛИ контракта Фернанду Сантуша

Объявлен срок контракта нового главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

Он на организованной сегодня церемонии презентации с Сантушем отметил, что со специалистом был подписан контракт по схеме "3+1".

Гаджиев прокомментировал факт получения 70-летним португальцем компенсации от сборной Польши и "Бешикташа", где он потерпел неудачу:

"Неправильно принимать решение, потому что мы не знаем причин. Это нормально для тренера - покинуть команду, которую он тренирует. Контракт с нами рассчитан на 3+1 лет. Мы не можем раскрыть детали пунктов, связанные с компенсацией и финансовыми вопросами. И это нормально.

Отметим, что АФФА поставила перед Сантушем задачу успешно выступить в отборочном раунде ЕВРО-2028.

İdman.biz

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