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"Азербайджан играл с огромным желанием, смело и заслуженно победил"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2024 10:49
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"Азербайджан играл с огромным желанием, смело и заслуженно победил"

«Азербайджан играл с огромным желанием, действовал смело и заслуженно победил».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов.

Он подвел итог товарищеской встречи Азербайджан - Казахстан, завершившейся победой нашей команды. «В игре с Азербайджаном это не Казахстан отдал мяч, а соперник сам его забрал. После двух пропущенных голов, естественно, азербайджанцы взяли игру под свой контроль и побежали отыгрываться», - подчеркнул он.

По его мнению, в пропущенных мячах нет вины казахского вратаря.

«Устименко для вратаря достаточно молодой. Определенно у него было волнение выступать за сборную Казахстана. Если смотреть по его пропущенным мячам, особо вины его не было. Пенальти очень тяжело отбить, а при ударе со штрафного - азербайджанский игрок очень здорово пробил над стенкой неожиданно для вратаря. Для дебютанта он сыграл неплохо», - продолжил Есмагамбетов в беседе со sport.kz.

İdman.biz

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