Фернанду Сантуш в "Топ-5" Европы

Обнародован список главных тренеров, чьи сборные сыграли больше всех игр.

Как сообщает İdman.biz, в списке значится и новый наставник сборной Азербайджана Фернанду Сантуш.

У португальского специалиста на счету 164 матчей. Этого показателя он добился со сборными Греции, Португалии и Польши.

У Сантуша 5-й результат в Европе. В пятерку лучших попал и Берти Фогтс, бывший главный тренер нашей сборной. Он второй с 205 играми. Немец добился этого только с европейскими представителями. Помимо этих 205 матчей, Фогтс также возглавлял Кувейт и Нигерию.

Рекорд «Старого континента» принадлежит Ларсу Лагербаку. На его счету 228 матчей.

1. Ларс Лагербак (Швеция, Исландия, Норвегия) – 228

2. Берти Фогтс (Германия, Шотландия, Азербайджан) – 205

3. Йоахим Лёв (Германия) – 198

4. Мортен Олсен (Дания) – 166

5. Фернанду Сантуш (Греция, Португалия, Польша) – 164

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