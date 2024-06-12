Наш инженер

Фернанду Сантуш, назначенный главным тренером сборной Азербайджана, имеет богатую футбольную карьеру.

İdman.biz сообщает, что 70-летний португалец уже много лет служит этому виду спорта в качестве футболиста и главного тренера.

Специалист, подписавший контракт с нашей командой до конца отборочного раунда ЕВРО-2028, более известен как тренер. Это связано с малым количеством успехов в его футбольной карьере.

Игрок «Бенфики»

Сантуш родился в Лиссабоне и является воспитанником академии «Бенфики». Однако футболист, не нашедший места в столичном клубе, провел карьеру в «Эшториле» и «Маритиму». Играя в этих командах в сезонах 1973-87, он метался между двумя сильнейшими лигами.

Чемпионство электротехника

Сантуш придавал большое значение образованию, еще будучи футболистом. Он также нашел время, чтобы получить высшее образование в области электротехники и телекоммуникаций. В 1999 году, когда «Порту» в 5-й раз подряд завоевал титул чемпиона, главному тренеру дали прозвище «Энженейру ду Пента», то есть пента-инженер. Это был первый успех в карьере Сантуша.

Дорога к вершине

Завершив футбольную карьеру, Сантуш, начавший работать помощником тренера в «Эштреле», затем перешел «за руль» команды. После работы в «Эшториле» Сантуш, который после 1998 года был назначен главным тренером своей первой большой команды «Порту», ​​выиграл с португальским гигантом 5 титулов. После 1 чемпионства, 2 кубков и 2 суперкубков в 1998-2001 годах началась его карьера тренера-легионера.

Из клуба в сборную

После «Порту» главный тренер, уехавший в Грецию, с перерывами 13 лет работал в Элладе. За этот период Сантуш, дважды возвращавшийся на родину, недолго поработал в «Спортинге» и «Бенфике», руководил АЕКом, «Панатинаикосом», снова АЕКом, а затем ПАОКом в Греции. Единственным достижением в эти годы стал Кубок Греции. Эта долгая греческая карьера привела к назначению в национальную сборную. Главный тренер, дебютировавший в сборной этой страны в 2010 году, руководил греками на протяжении 4 лет. Работа в Элладе в течение длительного времени также сыграла свою роль в знании специалистом-полиглотом португальского, английского и греческого языков.

13 лет в сборных

Стремясь к успеху, сборная Португалии добилась желаемого, «украв» главного тренера сборной Греции. Криштиану Роналду и его друзья выиграли чемпионство Европы и Лигу наций. Конечно, успех футболиста-суперзвезды и окружающих его людей неоценим. Потом специалист, у которого были проблемы с Роналду, поменял эту команду на сборную Польши. Всего Сантуш работал в трёх сборных 13 лет подряд.

«Чёрная полоса»

Сантуш, у которого были разногласия с Роналду, не смог выйти из «черной полосы» после провала на ЧМ-2022. Специалист, приехавший в Польшу из Португалии, провел в этой команде 6 матчей. Главный тренер, которому осталось всего 8 месяцев на посту, вновь приступил к работе в клубе в 2024 году. После 14 лет работы в клубе Сантуш провалился в "Бешикташе". Португалец, проработавший в Турции около 3 месяцев, был уволен после 16 матчей. В сборную Азербайджана на этот раз приехал главный тренер, который два месяца был безработным.

Отметим, что Сантуш дважды (2016, 2019) признавался лучшим тренером сборной года по версии IFFHS.

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