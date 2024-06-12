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"С Сантушем мы никуда не выйдем"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2024 16:52
82
"С Сантушем мы никуда не выйдем"

«Наверное, переговоры с Фернанду Сантушем шли долго».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Самир Алекперов.

Он прокомментировал назначение португальца Фернанду Сантуша главным тренером нашей команды. Алекперов утверждает, что решение было принято давно:

«Я очень хотел, чтобы Ариф Асадов продолжил работу на посту главного тренера сборной. На мой взгляд, правильнее было бы, чтобы команду возглавил местный эксперт. Но если АФФА приняла такое решение, мы ничего не можем сделать. Нам придется смириться с этим решением. С Сантушем мы не сможем поехать на чемпионат мира или Европы. До сих пор такие иностранные тренеры привлекались, но результатов мы не добились. Мы ничего не можем сделать, кроме как сказать, чтобы он принес пользу».

Отметим, что АФФА поставила перед Сантушем цель сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить на отборочном этапе ЕВРО-2028.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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