АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД от Фернанду Сантуша в Азербайджане

Новый главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш вошел в историю нашей сборной.

Как сообщает İdman.biz, португальский специалист установил рекорд самого возрастного главного тренера нашей команды.

На эту должность он был назначен в возрасте 70 лет. Юбилей Сантуша будет 10 октября, за день до выездного матча с Эстонией.

До Сантуша самыми возрастными тренерами сборной были Ахмед Алескеров и Джанни де Бьязи. Алескерову было 64 года, когда он в 1999 году вернулся в нашу сборную. Столько же было и итальянцу в 2020 году, когда тот руководил нашей командой.

Алекпер Мамедов начал руководить нашей сборной в 63 года, Казбек Туаев и Берти Фогтс - в 62 года, Карлос Альберто Торрес - в 60 лет.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz