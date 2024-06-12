Вагиф Садыгов о назначении Сантуша

"В матче с Казахстаном была команда, которая реализовала то, что сказал Ариф Асадов".

Об этом İdman.biz заявил бывший вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он прокомментировал контрольный матч сборной Азербайджана против Казахстана. Председатель тренерского комитета выделил тренера Арифа Асадова в победе со счетом 3:2:

«Перед матчем он сказал, что они постараются играть в доминирующий футбол, прессинговать соперника и показывать быстрый футбол. Это связано с тем, что сегодня отношения футболист-тренер внутри команды находятся на очень высоком уровне. В целом, в команде с одним и тем же намерением можно добиться успеха. Камбэк нашей команды, проигрывавшей со счетом 0:2, стоит внимания. Они показали, что атмосфера в команде на высоте».

Он пожелал удачи новоназначенному главному тренеру сборной Азербайджана Фернанду Сантушу:

«В матче с Казахстаном мы еще раз убедились, что у нашей команды есть потенциал и что с этой сборной можно добиться наших целей».

Отметим, что перед Сантушом была поставлена цель сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить на отборочном этапе ЕВРО-2028.

Банучичек Гусейнли

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