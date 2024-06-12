Азарт атаки. Азербайджан повышает результативность перед Лигой наций

Сборная Азербайджана по футболу по итогам товарищеских матчей существенно повысила свою результативность. Во встречах с Албанией и Казахстаном было забито четыре мяча, причем, голы забивали разные футболисты. Хороший тонус в атаке дает основания полагать, что и в Лиге наций на переднем крае может быть все в порядке, принимая во внимание и вариативность в нападении.

Как сообщает İdman.biz, прошедшие игры показали, что команда находится на ходу. Безусловно, впереди предстоит много работы, прежде всего, в налаживании действий в защите. Все-таки, пять пропущенных мячей в двух матчах - достаточно много и в этом смысле есть, что исправлять. Но вместе с этим команде не откажешь в волевых качествах, азарте и стремлении искать счастья у чужих ворот. В этом смысле показательно, что ряд голов в ворота Казахстана были забиты после стандартных положений. В первом случае Махир Эмрели нанес удар после углового, Эмин Махмудов реализовал пенальти, а Торал Байрамов нанес точный выстрел со штрафного.

Тактическая модель в матче была типичной для нашей команды за достаточно продолжительный отрезок времени. Можно вспомнить мартовские матчи с Монголией и Болгарией, в которых наши футболисты также искали счастья в атаке, но реализация оказалась крайне низкой. На сей раз результативность оказалась на высоте, но по товарищеским поединкам сложно делать далекоидущие выводы. Но несомненно, что Ариф Асадов проделал неплохую работу и сборная показала, что может играть еще лучше. После матча он отметил, что после тяжелого клубного сезона многие футболисты устали, в том числе и психологически. Что не помешало качеству игры и желанию сыграть на результат. А его казахский коллега Руслан Балтиев добавил, что это был матч достойных соперников, а его команде не хватило концентрации.

Можно обратить внимание на еще один интересный нюанс. В матче Азербайджана с Казахстанов уже в третий раз зафиксирован счет 3:2. И в предыдущих случаях, равно как в матче в венгерское Сомбатхее, победа неизменно оставалась за нашими футболистами.

Прошедшая игра стала заключительной репетицией перед Лигой наций, к которой сборную будет готовить новый специалист - знаменитый Фернанду Сантуш. Но его приход - тема уже для другого материала.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz