12 Июня 2024
RU

Агент Кади: "Есть предложение от "Карабаха", ждем решения "Краснодара"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2024 12:21
162
Агент Кади: "Есть предложение от "Карабаха", ждем решения "Краснодара"

İdman.biz сообщает, что Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, в беседе с «РБ Спорт» высказался о будущем своего клиента в российском клубе.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что азербайджанский «Карабах» сделал «Краснодару» предложение по трансферу Кади.

«Карабах» действительно отправил предложение «Краснодару» по Кади, но больше я ничего не могу сказать. Ждем решения «Краснодара», - сказал агент.

В нынешнем сезоне Кади провел за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, в основном выходя на замены. Бразилец забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, что является высшим результатом команды за все время выступления в Российской Премьер-Лиге.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Товузский стадион готов к международным играм
16:09
Азербайджанский футбол

Товузский стадион готов к международным играм

Об этом сообщила пресс-служба "Туран Товуз"
Объявлено имя нового главного тренера "Туран Товуз"
15:42
Азербайджанский футбол

Объявлено имя нового главного тренера "Туран Товуз"

"В ближайшее время он будет официально объявлен главным тренером"
"Мне не нравится игра Торала Байрамова ни в "Карабахе", ни в сборной " - ВИДЕО
15:12
Азербайджанский футбол

"Мне не нравится игра Торала Байрамова ни в "Карабахе", ни в сборной " - ВИДЕО

"Хотя Махир Эмрели и Рамиль Шейдаев были не в форме, они проявили характер и боролись"
"Гол Эмрели настроил партнеров на победный лад"
15:06
Азербайджанский футбол

"Гол Эмрели настроил партнеров на победный лад"

"Эмрели и во втором тайме много атаковал, выложился без остатка"
АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД от Фернанду Сантуша в Азербайджане
14:31
Азербайджанский футбол

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД от Фернанду Сантуша в Азербайджане

Новый главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш вошел в историю нашей сборной
Вагиф Садыгов о назначении Сантуша
14:20
Азербайджанский футбол

Вагиф Садыгов о назначении Сантуша

"Они показали, что атмосфера в команде на высоте"

Самое читаемое

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024
11 Июня 14:49
Мировой футбол

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024

Это определилось после того, как все команды подали заявки на участие в турнире в Германии
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
Наш шахматист стал чемпионом Франции
10 Июня 12:53
Шахматы

Наш шахматист стал чемпионом Франции

Чемпионат, в котором приняли участие 8 команд, состоял из 7 туров
"Карабах" - 35-й в Европе
10 Июня 10:09
Азербайджанский футбол

"Карабах" - 35-й в Европе

Определились позиции азербайджанских клубов в Европе