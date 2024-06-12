Агент Кади: "Есть предложение от "Карабаха", ждем решения "Краснодара"

İdman.biz сообщает, что Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, в беседе с «РБ Спорт» высказался о будущем своего клиента в российском клубе.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что азербайджанский «Карабах» сделал «Краснодару» предложение по трансферу Кади.

«Карабах» действительно отправил предложение «Краснодару» по Кади, но больше я ничего не могу сказать. Ждем решения «Краснодара», - сказал агент.

В нынешнем сезоне Кади провел за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, в основном выходя на замены. Бразилец забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, что является высшим результатом команды за все время выступления в Российской Премьер-Лиге.

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