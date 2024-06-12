Определился главный тренер сборной Азербайджана по футболу

Определился новый главный тренер сборной Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Решение об этом было принято на очередном заседании исполкома АФФА, которое прошло онлайн. На заседании на должность главного тренера нашей сборной был выдвинут известный португальский специалист Фернанду Сантуш.

В ходе обсуждений была отмечена необходимость формирования сильной, конкурентоспособной и успешной сборной страны, а также развития детского футбола в нашей стране. Учитывался богатый опыт Сантуша как одного из известных в мире футбольных специалистов, его успехи в профессиональной карьере, в том числе на чемпионате Европы с Португалией. Поэтому было принято решение назначить его главным тренером нашей сборной.

Учитывая, что этот процесс не будет краткосрочным, а охватит определенный период, перед португальским специалистом поставлена ​​цель сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить на отборочном этапе ЕВРО-2028.

İdman.biz