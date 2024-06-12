12 Июня 2024
RU

Определился главный тренер сборной Азербайджана по футболу

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2024 11:36
250
Определился главный тренер сборной Азербайджана по футболу

Определился новый главный тренер сборной Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Решение об этом было принято на очередном заседании исполкома АФФА, которое прошло онлайн. На заседании на должность главного тренера нашей сборной был выдвинут известный португальский специалист Фернанду Сантуш.

В ходе обсуждений была отмечена необходимость формирования сильной, конкурентоспособной и успешной сборной страны, а также развития детского футбола в нашей стране. Учитывался богатый опыт Сантуша как одного из известных в мире футбольных специалистов, его успехи в профессиональной карьере, в том числе на чемпионате Европы с Португалией. Поэтому было принято решение назначить его главным тренером нашей сборной.

Учитывая, что этот процесс не будет краткосрочным, а охватит определенный период, перед португальским специалистом поставлена ​​цель сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить на отборочном этапе ЕВРО-2028.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

РАССТАВАНИЕ в "Сумгаите"
12:10
Азербайджанский футбол

РАССТАВАНИЕ в "Сумгаите"

Срок действия контракта, подписанного между игроком и "Сумгаитом", истек
Тьягу Силва впереди всех
12:03
Азербайджанский футбол

Тьягу Силва впереди всех

Португальский вратарь провел за сезон больше сухих игр, чем кто-либо другой
Самый большой камбэк в истории нашей сборной
11:33
Азербайджанский футбол

Самый большой камбэк в истории нашей сборной

Казахстан был соперником в трёх из этих встреч
Криштиану Роналду & Максим Медведев
10:47
Азербайджанский футбол

Криштиану Роналду & Максим Медведев

В таблицу IFFHS вошли 22 игрока
Махир Эмрели в "Топ-10"
09:55
Азербайджанский футбол

Махир Эмрели в "Топ-10"

Лишь 10 игроков отличились более 5 раз, минимум - 6
План подготовки "Карабаха"
09:41
Азербайджанский футбол

План подготовки "Карабаха"

В рамках сбора в столице планируется провести две контрольные игры

Самое читаемое

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024
11 Июня 14:49
Мировой футбол

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024

Это определилось после того, как все команды подали заявки на участие в турнире в Германии
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
Наш шахматист стал чемпионом Франции
10 Июня 12:53
Шахматы

Наш шахматист стал чемпионом Франции

Чемпионат, в котором приняли участие 8 команд, состоял из 7 туров
"Карабах" - 35-й в Европе
10 Июня 10:09
Азербайджанский футбол

"Карабах" - 35-й в Европе

Определились позиции азербайджанских клубов в Европе