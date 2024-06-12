Махир Эмрели в "Топ-10"

В списке бомбардиров сборной Азербайджана произошли изменения.
Как сообщает İdman.biz, свои коррективы внес товарищеский матч между Казахстаном и Венгрией.
Два члена нашей команды, победившей со счетом 3:2, поднялись в списке лучших бомбардиров. Эмин Махмудов, забивший свой 14-й гол, повторил рекорд Гурбана Гурбанова, самого результативного игрока в истории страны.
Махир Эмрели забил свой шестой гол. Он дошел до «Золотого мальчика» Заура Тагизаде и занял место в «Топ-10». Лишь 10 игроков отличились более 5 раз, минимум - 6.
1-2. Гурбан Гурбанов - 14
Эмин Махмудов - 14
3. Рамиль Шейдаев – 10
4. Вагиф Джавадов – 9
5. Дмитрий Назаров – 8
6-8. Рауф Алиев - 7
Бранимир Субашич - 7
Эльвин Мамедов - 7
9-10. Заур Тагизаде - 6
Махир Эмрели – 6
Отметим, что Торал Байрамов, автор другого гола сборной, отличился во второй раз.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz