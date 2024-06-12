Махир Эмрели в "Топ-10"

В списке бомбардиров сборной Азербайджана произошли изменения.

Как сообщает İdman.biz, свои коррективы внес товарищеский матч между Казахстаном и Венгрией.

Два члена нашей команды, победившей со счетом 3:2, поднялись в списке лучших бомбардиров. Эмин Махмудов, забивший свой 14-й гол, повторил рекорд Гурбана Гурбанова, самого результативного игрока в истории страны.

Махир Эмрели забил свой шестой гол. Он дошел до «Золотого мальчика» Заура Тагизаде и занял место в «Топ-10». Лишь 10 игроков отличились более 5 раз, минимум - 6.

1-2. Гурбан Гурбанов - 14

Эмин Махмудов - 14

3. Рамиль Шейдаев – 10

4. Вагиф Джавадов – 9

5. Дмитрий Назаров – 8

6-8. Рауф Алиев - 7

Бранимир Субашич - 7

Эльвин Мамедов - 7

9-10. Заур Тагизаде - 6

Махир Эмрели – 6

Отметим, что Торал Байрамов, автор другого гола сборной, отличился во второй раз.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz