Сборная Азербайджана повторила свой рекорд

Сборная Азербайджана увеличила голевую серию с начала года до четырех матчей.

Как сообщает İdman.biz, команда Арифа Асадова забила голы во всех матчах, проведенных в этом году.

После Монголии (1:0), Болгарии (1:1) и Албании (1:3) Казахстан оказался беспомощен перед атаками нашей сборной. На этот раз наша команда выиграла со счетом 3:2.

Сборная Азербайджана повторила рекорд своей истории, забив голы в первых 4-х матчах года. Пока подобное было лишь дважды.

В 1993 году сборная, принявшая участие всего в 4 матчах, отличилась во всех играх. На тот момент наша команда забила 9 голов.

Этот рекорд был повторен в 2010 году. Команда вновь нашла путь к воротам соперника в первых 4-х играх с начала года. На этот раз сборная забила 6 голов. В этом году также количество голов в серии из 4 игр равно 6.

Отметим, что свою следующую игру наша команда проведет 5 сентября со Швецией.

İdman.biz