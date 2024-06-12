12 Июня 2024
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"Азербайджан заслуживал победу"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2024 08:43
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"Азербайджан заслуживал победу"

«Для сборной Казахстана все началось хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов.

Он прокомментировал игру национальной сборной против Азербайджана. Есмагамбетов заявил, что наша команда заслужила победу:

«Команда использовала 2 возможности и начала чувствовать себя очень комфортно. С другой стороны, все знали, что азербайджанцы так просто не сдадутся. К сожалению, центральная линия сборной Казахстана выступила плохо. Сборная Азербайджана начала создавать опасные ситуации. Они играли лучше и выигрывали бои. Давайте признаем, что Азербайджан заслуживал победу».

Отметим, что наша сборная победила Казахстан со счетом 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2.

İdman.biz

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