Умер молодой футболист "Сабаха"

Трагически погиб Амид Алхасов, молодой футболист ФК «Сабах».
Как передает İdman.biz, информацию об этом распространил столичный клуб.
Сезон-2023/2024 Амид провел в аренде в команде "Сабаил" U-19.
İdman.biz
Трагически погиб Амид Алхасов, молодой футболист ФК «Сабах».
Как передает İdman.biz, информацию об этом распространил столичный клуб.
Сезон-2023/2024 Амид провел в аренде в команде "Сабаил" U-19.
İdman.biz
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