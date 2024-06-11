Черчесов после поражения от Азербайджана: "После игры я зашел в раздевалку и сказал ребятам..."

«В определенный момент мячом начал владеть Азербайджан».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил новоназначенный главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

Наблюдая с трибун за товарищеской игрой со сборной Азербайджана, российский специалист отметил, что команды допустили ошибки в обороне:

«Я смотрел обе товарищеские игры сборной Казахстана. В определенный момент мячом начал владеть Азербайджан. Пока не знаю, почему решили отдать мяч сопернику. Надо сказать, что это товарищеский матч, и обе команды сыграли в обороне намного хуже, чем в атаке. После игры я зашел в раздевалку и сказал ребятам над чем работать, чтобы мы могли поправлять свои ошибки еще до сентябрьских матчей».

Отметим, что сборная Азербайджана победила Казахстан со счетом 3:2.

İdman.biz