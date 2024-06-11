11 Июня 2024
RU

Черчесов после поражения от Азербайджана: "После игры я зашел в раздевалку и сказал ребятам..."

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июня 2024 21:14
30
Черчесов после поражения от Азербайджана: "После игры я зашел в раздевалку и сказал ребятам..."

«В определенный момент мячом начал владеть Азербайджан».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил новоназначенный главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

Наблюдая с трибун за товарищеской игрой со сборной Азербайджана, российский специалист отметил, что команды допустили ошибки в обороне:

«Я смотрел обе товарищеские игры сборной Казахстана. В определенный момент мячом начал владеть Азербайджан. Пока не знаю, почему решили отдать мяч сопернику. Надо сказать, что это товарищеский матч, и обе команды сыграли в обороне намного хуже, чем в атаке. После игры я зашел в раздевалку и сказал ребятам над чем работать, чтобы мы могли поправлять свои ошибки еще до сентябрьских матчей».

Отметим, что сборная Азербайджана победила Казахстан со счетом 3:2.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Мы проиграли из-за своих ошибок"
22:32
Азербайджанский футбол

"Мы проиграли из-за своих ошибок"

"Встретились два достойных соперника"
Азербайджан сыграл с Болгарией - ВИДЕО
21:54
Азербайджанский футбол

Азербайджан сыграл с Болгарией - ВИДЕО

Команда Самира Алиева приняла соперника в Баку
Умер молодой футболист "Сабаха"
21:22
Азербайджанский футбол

Умер молодой футболист "Сабаха"

Информацию об этом распространил столичный клуб
Состоялось заседание Наблюдательного совета "Сумгаита" - ФОТО
21:10
Азербайджанский футбол

Состоялось заседание Наблюдательного совета "Сумгаита" - ФОТО

На встрече был заслушан отчет о завершении сезона-2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана и обсужден план на следующий сезон
Ариф Асадов: "Футболисты проявили характер"
20:42
Азербайджанский футбол

Ариф Асадов: "Футболисты проявили характер"

"Этот фактор положительно повлиял на игроков"
Волевой настрой и голевая феерия: красивая победа над Казахстаном
19:52
Азербайджанский футбол

Волевой настрой и голевая феерия: красивая победа над Казахстаном

Репетиция перед Лигой наций удалась

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
"Карабах" - 35-й в Европе
10 Июня 10:09
Азербайджанский футбол

"Карабах" - 35-й в Европе

Определились позиции азербайджанских клубов в Европе
Азербайджанская гимнастка трижды отличилась в Тбилиси
9 Июня 09:12
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка трижды отличилась в Тбилиси

Назрин Салманлы выиграла три серебряные медали на международном марафоне среди "художниц"