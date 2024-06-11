Состоялось заседание Наблюдательного совета "Сумгаита" - ФОТО

Состоялось заседание Наблюдательного совета футбольного клуба «Сумгаит».

Как сообщает İdman.biz, на встрече был заслушан отчет о завершении сезона-2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана и обсужден план на следующий сезон.

Председатель Наблюдательного совета, генеральный директор производственного объединения «Азерикимья» Эльнур Мамедли проинформировал участников собрания о вопросах повестки дня. Президент «Сумгаита» Риад Рафиев представил отчет об окончании сезона. В отчете информируется о том, что команда завершила сезон на 4-м месте и вышла в Лигу Конференций, а также о выступлении академии клуба и женской сборной.

После выступления президента клуба участники встречи взяли слово и высказали свое мнение. По единогласному мнению, выступление клуба в сезоне было признано успешным, а руководству и тренерскому штабу была выражена благодарность.

Затем состоялось обсуждение планов на следующий сезон.

İdman.biz