Волевой настрой и голевая феерия: красивая победа над Казахстаном

Сборная Азербайджана по футболу одержала волевую победу над Казахстаном в товарищеском матче в венгерском Сомбатхее. Уступая со счетом 0:2, она забила три мяча и запомнилась прекрасными действиями в атаке. Определенно, репетиция перед Лигой наций удалась.

Как сообщает İdman.biz, встреча оправдала ожидания, получившись достаточно интересной и динамичной. Несмотря на фактор котрольной игры, она началась практически без раскачки: уже второй угловой у ворот Шахруддина Магомедалиева завершился голом. Пропущенный мяч задал настроение всему матчу, да и задача нашей команды кардинально не поменялась. Хотя игра шла на встречных курсах, можно сказать, что инициативой больше владели подопечные Арифа Асадова. Многоходовые комбинации, остроумные перепасовки, попадание штангу в исполнении Эмина Махмудова, замыкавшего передачу Рамиля Шейдаева, стремление прессинговать и одновременно уходить от прессинга соперника - сборная в неполные полчаса показала запоминающийся футбол. А что важнее, у нее присутствует свой игровой подчерк, даже если матч складывается по непростому сценарию.

До начала встречи мы писали о том, что есть все предпосылки к высокой результативности. Уже в первом тайме было забито три гола. Несмотря на то, что номинальные хозяева поля пропустила необязательные мячи, а второй и вовсе был забит в стремительной контратаке, когда провалилась оборона, они смогли вернуться в игру. Выстрел Махира Эмрели после углового оказался как нельзя кстати и в общем-то отразил картину на поле - как минимум на один гол наши футболисты наиграли.

Отрадно, что после перерыва наша команда продолжила действовать так же вдохновенно и практически сразу после возобновления матча сравняла счет. Пенальти, точно исполненнный Эмином Махмудовым, позволил ему забить 14-й гол в футболке сборной и догнать по этому показателю Гурбана Гурбанова.

Сравняв счет, сборная не сбавляла оборотов и не покидало ощущение, что это не последний гол во встрече. Остроты добавил выход Мусы Гурбанлы, который имел хороший момент, а также помогал в отборе. Футболисты наслаждались игрой, продолжали искать счастья в атаке и на 73-й минуте вышли вперед: мощный выстрел со штрафного в стиле Рональда Кумана удался Торалу Байрамову. Мяч, стремительно нырнувший в ближний угол ворот впритирку со штангой оказался попросту неберущимся.

Гол стал красивым завершением всего матча, доказав, что у сборной Азербайджана есть прекрасные перспективы роста. Ее игра радует глаз, в составе хорошие исполнители и ей по силам продолжать в том же темпе в Лиге наций.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz